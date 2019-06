’Scheepvaart is pas vervuilend’

In Zeeland is meer dan zestig procent van de luchtvervuiling te wijten aan deze scheepvaart. Een tochtje met een vrachtschip of cruiseschip staat gelijk aan de uitstoot van 400 miljoen personenauto`s. Ik wilde een cruise boeken maar als je de uitstoot per passagier gaat berekenen laat je dat wel uit je hoofd. Met de auto of met het vliegtuig reizen is schoner. Nu heb ik weinig met de dwaze milieuplannen van onze regering die de burger enkel geld kosten. Wat ik dagelijks voorbij zie komen is qua milieuvervuiling vele malen erger dan de luchtvervuiling van Schiphol. De oplossing is heel simpel en redelijk. Er mag per vrachtschip of cruiseschip dat via de Westerschelde naar de Zuiderburen vaart gerust een milieuheffing in rekening gebracht worden. Niets mis mee en het scheelt de burgers in Nederland heel veel onzinnige belastingen die niets tot weinig opleveren. Of durven ze de koe met de grote hoorns niet aan te pakken?

Peter de Quaack

Vlissingen