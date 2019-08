’Doden in US door geweldsfilms’

Dit komt door de geweldsfilmindustrie waar veel bekende acteurs en actrices graag hun medewerking aan verlenen, want ze worden er schatrijk mee. Het is geen uitzondering dat er in dit soort films binnen enkele seconden tientallen mensen met de meest geavanceerde wapens worden omgelegd.

Uiteraard zijn het maar films, maar er zijn nu eenmaal mensen die het onderscheid met de werkelijkheid niet kunnen maken door wat voor persoonlijke omstandigheden dan ook. Dit soort films zijn een voorbeeld en daarom vaak aanleiding tot die afschuwelijke slachtpartijen, waarvan er de laatste jaren zoveel hebben plaatsgevonden. Ondanks (zogenaamde) wetenschappers die beweren dat deze films daarop geen invloed hebben, dat hebben ze wel degelijk.

De filmindustrie, maar ook de acteurs en actrices die hun medewerking verlenen aan dit soort ’baggergeweldsfilms’, zouden zich eens in alle ernst moeten afvragen of het maken daarvan dan wel een rol spelen daarin, het vullen van de bankrekening wel waard is. Gezien door de ogen van de vele onschuldige slachtoffers die daardoor regelmatig te betreuren zijn.

Otto C. Tempelaars, Heemstede