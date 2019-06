’NAVO- lidmaatschap van groot belang’

Het gevolg hiervan was dat we binnen vijf dagen werden overlopen door de vijand en een iedereen weet wat daarvan het resultaat was, willen we dat opnieuw? Nee toch! Daarom moeten we gewoon een goed getraind leger hebben om samen met andere NAVO-leden een vuist kunnen maken, een leger dat niet alleen maar op vredesmissies wordt gestuurd waar onze mensen gewond of gedood kunnen worden en ons materieel verslijt.

