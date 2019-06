’Weg met de aftrekposten’

Particulieren betalen inderdaad belasting over hun bruto inkomen en BTW over hun uitgaven. Een aftrekpostje vanwege wat giften of betaalde hypotheekrente is de particulier vergund. Alles met maximale bedragen. Denk eens aan die idiote vermogensrendementsheffing.

Hoe moet dat anders voor bedrijven! Ik heb ook zo’n bedrijf waar ik al jaren geen belasting meer voor betaal. Raar vind ik dat. Ik propageer afschaffing van alle aftrekposten, ook voor bedrijven en particulieren. Staat: u vertegenwoordigt ons, de bevolking. Waarom heft de staat niet gewoon een belasting over de gerealiseerde omzet? Zo’n drie of vier procent?

Dan kunnen al die accountantskantoren en 400 euro per uur kostende advocaten een ander baantje gaan zoeken. Ideetje? Waarom rekent het CBS of het CPB dat niet voor ons uit? Recht van initiatief, weet u het nog?

Misschien zitten er wel teveel doctorandussen en meesters in de rechten in regering en Kamers die ons simpele zielen met een MULO-diploma zeggen te vertegenwoordigen.

Jan in 't Veld,

Oss