’Winkels dicht op zondag’

Ook ik vind het niet leuk om altijd maar te moeten werken als anderen vrij zijn. Hoe deden we dat vroeger? De winkels waren op zon- en feestdagen nog dicht. Mensen, laten we ons eens een keer onthaasten: Niet alles draait om geld en consumeren. Er is meer in het leven. Ik heb er ook allemaal niet voor gekozen maar al die zondagen en feestdagen zijn me ook maar door de strot geduwd. Gun winkelmedewerkers hun vrije zondag zodat zij iets kunnen ondernemen met hun gezin.

R. de Bruin, Tilburg