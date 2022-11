Premium Het beste van De Telegraaf

'We zijn in feite terug bij af' Misdaad bestrijd je met leiders

Door John van den Heuvel

De Landelijke Eenheid was lang het zorgenkindje van de Nationale Politie. Ik schreef er meerdere columns over. De politie-eenheid met bijna 6000 medewerkers ondersteunt de regionale korpsen, maar heeft ook zelfstandige taken zoals bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De dienst vervult sleutelfuncties bij het bestrijden van misdaad en is essentieel binnen het politiebestel. Meerdere onderzoeken legden de afgelopen jaren problemen bij de eenheid bloot. Het ging onder meer om gebrekkig leiderschap, gebrek aan professionaliteit en gemis aan samenwerking.