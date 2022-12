Premium Het beste van De Telegraaf

Niemand moet zich laten aanpraten dat je tegen natuur bent als je tegen ondemocratische dictaten bent

Vorige week werden twee zeer verstrekkende besluiten genomen ver buiten bereik van de democratie. Brussel kwam met een voorstel van de hand van Frans Timmermans om de lasten op energie veel verder te verhogen, en de opbrengst deels in een fonds te stoppen dat primair aan Oost-Europa ten goede zou komen. En bij een internationale bijeenkomst in Montreal over biodiversiteit werden verregaande doelen gesteld, zoals de verplichting om 30 procent van het oppervlak van elk land te bestemmen voor natuur.