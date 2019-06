’’Sociale’ verhuurder is geldmachine’

De sociale verhuurders hebben het klagen over een gebrek aan geld tot een kunst verheven en zijn hun maatschappelijke taak totaal vergeten. Het zijn allemaal makelaars geworden voor wie winst maken een core business is geworden.

De taak is om een ieder op een goede manier te huisvesten, daarvoor te investeren en te bouwen. Burgers in Nederland hebben de keuze om te kuren of te kopen. Iedere investering hiervoor wordt financieel gedekt door de overheid, dus winst maken is onnodig.

Wanneer er nu honderdduizenden mensen een weg naar Nederland vinden en er geen extra woningen worden gebouwd kan men zich niet verbazen over de grote woningnood. Verhuurders willen niet investeren en klagen alleen maar over overheidsheffingen, maar aan de andere kant maakt onze verhuurder op elke huur van 500 euro jaarlijks een winst van ruim 1300 euro.

Voor elke dienst moet tegenwoordig worden bijbetaald, bovenop de huur. Het zijn geldmachines. Een gezamenlijk maatschappelijk belegd vermogen van vele honderden miljarden euro’s maakt dat onze ‘sociale’ verhuurders op dit moment de grootste bedreiging zijn van de maatschappij. Stop die onzin en ga nu eens bouwen!

J.S.van der Meeren

Eindhoven