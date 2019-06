Uitslag stelling: Krijgsmacht verdient beter

De NAVO wil dat alle lidstaten twee procent van het bruto nationaal product (BNP) gaan uitgeven aan Defensie. Dat vindt zo’n kwart van de respondenten goed. Iets meer deelnemers zouden pas aan die budgetnorm willen voldoen als de andere landen dat ook gaan doen. Één van hen is specifiek over de bestemming van dat geld: ,,Dat zou moeten gaan naar meer manschappen en materieel, in plaats van naar generaals en de Verenigde Staten. Ons leger is een roestig apparaat. Eigenlijk is dat een schande.”

Een andere respondent vindt dat Nederland zich aan de afspraken moet houden die ooit zijn gemaakt. ,,Er wordt door de regering veel meer geld gestopt in bodemloze putten en onzalige plannen. Defensie is een ondergeschoven kindje geworden.” Verder waarschuwt iemand voor de deplorabele staat van onze krijgsmacht. ,,Dat was ook zo toen een heer Hitler ons land binnenviel.”

Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt het echter wel belangrijk dat Nederland deelneemt aan de NAVO. De meesten denken ook dat de VS Europa gaat laten vallen als lidstaten niet genoeg betalen aan het bondgenootschap. ,,Afspraak is afspraak”, zo vindt een van de stemmers. ,,Ik geef de Amerikanen helemaal gelijk als ze de stekker uit de Navo trekken. Ze hebben helemaal gelijk als ze dat doen wij ons niet aan onze 'part of the deal' houden.”

Iets meer dan de helft vindt de VS op het moment een betrouwbare bondgenoot. Twee derde vindt het een veilig idee dat de Amerikanen op het moment veruit de grootste defensiemacht vormen. Een ander ziet daar juist een gevaar in. ,,Trump kan zomaar een oorlog beginnen, waarin wij dan worden meegezogen.”

Europa heeft de VS nodig. Ons continent is in haar eentje niet opgewassen tegen de Russen, zo denken veruit de meesten. ,,Men vergeet dat we eigenlijk in een gewapende vrede leven. We kunnen niet zonder de NAVO en de VS. Zonder zijn we niet sterk genoeg”, zo merkt één van hen op. ,,Nederland is een klein land, we kunnen echt niet zonder de steun van een collectief als de NAVO.”

Sommigen zien voor de NAVO echter een Europees leger als alternatief. ,,We moeten een sterk Europees leger organiseren en niet denken dat de VS ons komt helpen als het erop aankomt.” Een andere voorstander meent: ,,Europa moet zelf een defensiemacht opbouwen. Zo staan we sterker tegen de Russen en de Amerikanen. Maar anderen zijn juist tegenstander van zo’n leger. ,,Als wij ons laten steunen door de Amerikanen, dan is dat vele malen goedkoper dan het optuigen van een Europees leger.” Velen vrezen dat de Europese landen door de verdeeldheid dit echt niet voor elkaar gaan krijgen.

Een grote meerderheid denkt daarom dus ook dat Europa de VS heel hard nodig heeft, als het aankomt op de verdediging van Europa. Desondanks ziet bijna iedereen Trump uit het militaire bonsgenootschp stappen. „Het is slim om nu maar wel te betalen”, klinkt het. ,, Trump is gek genoeg om de stekker uit de verdragsorganisatie te trekken.”