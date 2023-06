Uitslag Stelling: ’Smeren vooral eigen zaak’

Een van hen meent: „Niet alles hoeft voorgekauwd worden toch?! Er bestaat ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid.” Veel tegenstanders hameren op eigen verantwoordelijkheid. „Ik vind dit soort initiatieven heel erg betuttelend”, klaagt één van hen. „Nog even en dan is de burger nergens meer zelf verantwoordelijk voor. De zelfredzaamheid is al enorm laag en bij ieder lastig dingetje kijkt men naar anderen om het op te lossen.”

„Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam”, stelt een andere respondent. „Met uitzondering van kinderen, daar ligt een taak voor de ouders.” Weer een ander vraagt zich af hoe ver dit soort initiatieven zullen gaan. „Gaan we straks ook gratis toiletpapier verstrekken? Tandpasta? Vitaminepillen? Je ontneemt mensen de eigen verantwoordelijkheid. We zijn daarin te ver doorgeslagen. Dat geldt op heel veel terreinen. Als je mensen als een kind behandeld, blijven ze zich als kind gedragen.”

Ook vragen deelnemers zich af hoe effectief het plaatsen van gratis dispensers uiteindelijk zal zijn. „Ik vind het een fraai initiatief, maar het probleem is dat mensen alsnog zelf de actie moeten nemen. Als je zo stom en gemakzuchtig bent om te denken dat je je niet hoeft te beschermen, dan ga je dat niet opeens wel doen omdat het gratis is. Mannen en jongens willen niet smeren en kijk hoe kinderen proberen weg te komen als ze ingesmeerd worden”, stelt iemand kritisch.

Ook vragen velen zich af bij wie de verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt. Dat gemeentes inmiddels actief meewerken aan het plaatsen van zonnebranddispensers vindt 78% van de respondenten onzin en het idee dat de overheid de financiële verantwoordelijk hiervoor op zich zou nemen vindt 70% al helemaal absurd. „Sympathiek als iemand zo’n paal neerzet, maar laten we er alsjeblieft niet weer een overheidstaak met overheidsgeld van maken”, reageert een respondent. „Leven kost nou eenmaal een beetje geld.” Een ander stelt dat de overheid zich bezig moet houden ’met kerntaken’. „En dit is geen kerntaak. In plaats van betuttelend optreden, moeten mensen bewust gemaakt worden van de mogelijke problemen bij niet insmeren.”

De meeste voorstanders van gratis zonnebrand zien de initiatieven niet zozeer als betutteling maar juist als een goede manier om meer bewustzijn over huidkanker door de zon te creëren. „Als je dit soort zonnebrandautomaten combineert met advies over hoe je bij veel zon moet handelen - zoals niet te lang in de zon ook al ben je ingesmeerd - zou het veel ellende kunnen voorkomen”, gelooft één van hen.

Veel voorstanders benadrukken ook dat de dispensers vooral fijn kunnen zijn voor mensen met een kleine beurs. „Wanneer je het financieel moeilijk hebt, kan ik mij voorstellen dat je niet de prioriteit geeft aan zonnebrand. Dit soort initiatieven kunnen er dan voor zorgen dat er toch gesmeerd wordt en dat voorkomt ook weer zorgkosten”, aldus een positieve respondent. „Soms denk je er even niet aan of is het op dat moment te duur en dan is het prettig dat er wat staat”, vindt ook een ander.

Tegenstanders van de stelling stellen daar echter weer tegenover dat er ook andere manieren zijn om je te beschermen tegen de zon. “Als je geen zonnebrand kunt veroorloven doe je net als vroeger een katoenen hemd met lange mouwen aan en een pet op en zoek je een schaduwrijke plek op”, adviseert een respondent. “En mensen die per se in de zon willen bakken moeten hun eigen crème maar kopen. Mensen moeten zelfzorgend zijn. Doe je dat niet, dan moet je letterlijk op de blaren zitten.”