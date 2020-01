’Asielaanpak voor de bühne’

Kordate taal die we inmiddels herkennen in een jaar voorafgaand aan verkiezingen. Maar geheel in lijn met haar collega’s in het kabinet en een minister-president die bestuur en regie over Nederland liever overdragen aan de grotere landen om ons heen, bestaat haar kordate actie slechts uit het, bij de Europese Commissie, opnieuw onder de aandacht brengen van het onderwerp. En hier wordt de kloof tussen burger en overheid opnieuw pijnlijk duidelijk.

Terwijl Broekers-Knol spreekt over een verouderd systeem ’dat niet meer werkt’, moesten in mijn woonplaats de kerstinkopen worden gedaan onder wakend oog van, door notabene het COA, speciaal ingehuurde beveiligers om de veiligheid van de lokale bevolking te waarborgen tegenover de kansloze en boze groep Moldaviërs die zich mogelijk zouden willen laten gelden uit onvrede over gebrek aan geld, sigaretten en onmiddellijke toewijzing van een woning.

F.W. Kauffmann, Cranendonck