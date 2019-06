Brief 2 ’Laat Kroon met rust’

Immers, zoals iedereen kan zien, horen en lezen, leven we in Nederland tegenwoordig in een narco-staat overspoeld door de import van cocaïne en zijn we grootexporteur van verkeerde tabletten. Daarbij kunnen misdadigers uit het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, Italië, Roemenië, Bulgarije en Albanië hier ongehinderd hun netwerken opbouwen, aan het plunderen slaan en hun moordcommando's op pad sturen.

De Nederlandse justitie is een lachertje en de Nederlandse politie heeft volgens de cijfers van het CBS de meest trieste staat van dienst in Europa met een oplossingspercentage van de haar bekende misdrijven. Een waar misdaadparadijs maar als een gedecoreerde veteraan gaat wildplassen zullen ’Jut en Jul’ handelend optreden. Hoeveel gekker kan het nog worden?

L.M. Thomas, Doesburg

