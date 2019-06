Hells Angels: politiekleding verkeerd bezorgd

Amsterdam - Het verbod op de Hells Angels dat de rechter vorige week uitsprak, brengt automatisch herinneringen aan de motorclub bij me boven. Bijvoorbeeld aan die zomeravond in 2006, toen twee motorduivels hun bikes parkeerden op de stoep van De Telegraaf. Zij vertelden een merkwaardig verhaal dat ik ter plekke niet kon checken. We spraken daarom af dat ik de volgende dag naar het clubhuis van de Hells Angels aan de Wenckebachweg in Amsterdam zou komen.