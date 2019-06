’Groningen moet eigen succes afdwingen’

Bureaucratische en stroperige rompslomp verstikken de voortgang van herstel en versterking. De dorre procespraat van minister Wiebes breekt geen potjes. De ferme taal van regeringspartijen, verpakt in een empathische houding, smoort in coalitie-afspraken en veel papier. Volgens premier Rutte is geld niet het probleem, maar de praktijk is weerbarstiger. In Haagse wandelgangen doet een mopje de ronde over ‘ de Groninger bestuurder die met een cadeautje naar huis is gestuurd’.

Tot nu hebben Groninger provinciale en gemeentelijke bestuurders zich opgesteld in een coöperatieve houding van overleg, afwachten en deadlines van toezeggingen laten verlopen, als lagere overheid tegenover hogere overheid, hand ophouden en dankjewel zeggen. Maar van het Haagse medeleven kun je niet leven.

Tijd dat Groningen het eigen succes afdwingt. In een strategie waarin de oplossing is verpakt in hapklare brokken. Waarin het ruimhartig en tijdig oplossen van schade en versterking centraal staat, in samenhang met de leefbaarheidsplannen. Met korte procedures, snoeien in het regelwoud, opheffen van het HRA roulettemodel dat versterkingen beoordeelt, een reële regeling voor de waardevermindering en de inwoners centraal.

Dit vereist een sluitend gezamenlijk en concreet optreden van de provincie en gemeenten, waarin Staten en Raden de ruimte aangeven waarbinnen de colleges mogen opereren. Deze kaders zijn nog steeds te vaag en er is nog onvoldoende zichtbare eenheid. Groningen moet z’n tanden laten zien en iets afdwingen. Maak een degelijk en transparant (strijd)plan; dit biedt perspectief en geeft vertrouwen. Het nieuwe Groninger college van GS heeft tot nu de kans laten liggen zich sterk te profileren bij de presentatie van het collegeprogram. Ook Commissaris Paas laat (nog) niet het achterste van zijn tong zien.

Maar goede plannen en samen optrekken zijn niet voldoende. Het moet ook verkocht en eigentijds verpakt worden. Daar zijn de Groninger bestuurders nog niet zo goed in. Tijd om hiervoor Groninger professionele partijen van (inter)natioale allure in te schakelen; communicatie- en marketingburo’s.. Maak daar gebruik van. Beetje onorthodox.

Een Deltaplan voor Groningen, met respect en erkenning van de geslagen wonden onder de inwoners en hun gevoel van onveiligheid, kan redelijk snel worden ingevuld. De kennis en de drive in Groningen is er. Dan moet iedereen uit z’n eigen toneelstuk stappen. Alles even van tafel vegen en de loopgraven verlaten.

Den Haag moet vooral zorgen voor voldoende geld en faciliteiten. En de coördinatie en uitvoering overlaten aan Groningen, onder leiding van een klein en slagvaardig centraal team, dat bevoegd is knopen door te hakken en sturing geeft aan de partijen die de uitvoering doen.

Martin Scholma (ondernemer), Lutjewolde, Bedum