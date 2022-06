’Van Gaal echte toptrainer’

Hij is niet alleen een hele goeie tacticus, maar geeft de spelers ook de kans om beter te spelen op hun positie; hij zet de spelers zogezegd ’in hun kracht’.

Bovendien is hij duidelijk en eerlijk naar de spelers toe. Meestal als Van Gaal aan het roer staat bij een EK of WK krijgen de spelers ook nog eens betere of verbeterde contracten aangeboden daarna.

Op het WK in 2014 zei hij dat er de beste verdediging stond sinds jaren. Na de derde plaats werden ze allemaal duur verkocht. Spits Vincent Janssen speelde zich nu na 5 jaar afwezigheid in het Nederlands elftal zelfs in de kijker! Toppie.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela