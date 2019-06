Uitkering NS om Holocaust voelt vreemd

De realiteit is dat uiteindelijk de treinreizigers van 2020 en 2021 dit via de treinkaartjes gaan betalen. Dit zou allemaal prima zijn als het doel van dit alles duidelijk zou zijn en dat dit echt ergens voor ’helpt’. Maar de volgende vragen blijven hangen. Waarom moet de Holocaust ellende van meer dan 70 jaar geleden gecompenseerd worden door geld? Kun je dit wel compenseren met geld? Leidt dit tot een betere verwerking bij de nabestaanden? Heeft de schadevergoeding enig doel naar de toekomst toe? Gaat de NS daar voor de toekomst iets van leren of anders doen? Zo ja, wat dan?

Ik hoor Salo Muller op tv zeggen dat het niet gaat om het geld. Maar 15.000 euro is anders voor veel Nederlanders heel veel geld. Het voelt toch een beetje vreemd. Wellicht dat dit gevoel wat minder zou zijn als de ’schadevergoeding’ collectief wordt geschonken aan een goed doel. Misschien een idee ?

Dolf Ahsman