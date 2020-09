De moord op Derk Wiersum, vrijdag aanstaande precies een jaar geleden, gaat de geschiedenisboeken in als een aanslag op de rechtsstaat. ’De woede is groot, maar het verdriet is groter,’ reageerde justitieminister Ferd Grapperhaus geëmotioneerd, kort nadat hij van de moord op de hoogte was gesteld. Zelf had ik mijn emoties op 18 september 2019 ook amper onder controle.