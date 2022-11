’Harder optreden tegen activisten’

In geen velden of wegen te zien. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er toegangshekken op klaarlichte dag opengebroken worden en gaten in de omheining geknipt worden ? Nou ook niet meer quasi verontwaardigd en verbaasd doen als straks blijkt dat er schade aangebracht is aan de op Schiphol-Oost gestalte vliegtuigen. Ons land is één grote puinzooi en niemand die daar wat aan doet. Zet voortaan de waterkanonnen op deze oproerkraaiers.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht