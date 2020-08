De wrange vruchten van de individualisering

Niets is lekkerder dan het afkraken van de zelfvoldane jeugd. Ze vragen er af en toe om. Bijvoorbeeld als ze tenenkrommende opiniestukken in Het Parool publiceren over niet-bestaande problemen als ’menstruatieschaamte’ en zich keer op keer blindstaren op marginale avocado-issues in plaats van het te hebben over flexcontracten en woningnood. Je weet wel: échte problemen die hele generaties in een wurggreep houden.