’Geen godsdienstige uitingen in publieke functies’

De politie moet een pet op en niets anders. Een militair zie je toch ook niet met een hoofddoek of tulband ons land verdedigen. Godsdienstige uitingen horen niet thuis in welke baan dan ook of dat nu een bouwvakker of politie is. Deze geloofsovertuigingen roepen alleen agressie op. Geloven doe je voor jezelf en daar hoef je geen reclame voor te maken.

J.Quaedvlieg