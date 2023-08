Ombudsman: Kan iemand mij helpen?

Door een ongelukje tijdens een bruiloft kon Priya een tijdje niet werken. Zij is toen vergeten om haar aangifte omzetbelasting te doen. Om die reden stuurt de Belastingdienst haar een naheffing. Doordat ze een paar feesten moest annuleren, waren de inkomsten van Priya lager. Hierdoor kan ze het bedrag van de naheffing niet in een keer betalen. Ze wil daarom een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst. Dat blijkt nog niet zo makkelijk. Ze probeert het via de BelastingTelefoon Ondernemers. Maar het lukt haar niet een medewerker aan de lijn te krijgen. Het systeem gooit haar eruit. Als ze dan via de website terugbelverzoek indient, hoort ze ook niets. Ondertussen bezorgt de postbode wel een dwangbevel. Priya wordt er helemaal zenuwachtig van en zoekt een oplossing voor dit probleem. Haar buurvrouw Ellen* wijst Priya op de Nationale ombudsman. Via onze website vult ze een klachtformulier in. Medewerker Rosalinde krijgt deze klacht toegewezen en gaat meteen aan de slag. Ze belt eerst met Priya zodat deze haar verhaal wat uitgebreider kan vertellen. Dan neemt Rosalinde contact op met de Belastingdienst. Ze legt hen de klacht voor en vraagt hen alsnog contact op te nemen met Priya om samen naar een oplossing te zoeken. Gelukkig gebeurt dat al snel. Zij kan alsnog een betalingsregeling treffen en haar schuld in de komende twee jaar aflossen aan het Landelijk Incassocentrum. We hebben eerder klachten gekregen over de bereikbaarheid van de Belastingdienst. In december van het afgelopen jaar heb ik daarvoor nog aandacht gevraagd bij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Als burgers en ondernemers geen antwoord krijgen op hun vragen, kan dat grote (financiële) gevolgen voor hen hebben.

Gelukkig is het probleem van Priya opgelost en kan zij weer opgelucht ademhalen. Maar dit heeft wel onnodig lang geduurd. Je mag van overheidsinstanties verwachten dat ze je helpen als je een vraag of een probleem hebt. Onze ervaring leert dat veel problemen snel opgelost kunnen worden. Maar dan moet je wel bereikbaar zijn.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de Belastingdienst? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.