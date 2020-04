We realiseren het ons niet, maar wij staan aan het begin van een nieuwe fase. De moderne mens neemt een afslag op zijn evolutionaire wandeling over deze aardkloot. Zie het als een zijpad in het bos, die wordt gemarkeerd door een ANWB-paddenstoel met de tekst: ’Covid-19 en aanverwante virussen, deze kant op. Wandeltijd: 300.000 jaar.’