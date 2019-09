’Actie van hypercorrecte elite’

De grondleggers van onze Gouden Eeuw en de populariteit van Nederland over de gehele wereld wordt nu weer verder de grond ingeboord door de hypercorrecte elite. Het Amsterdams Museum gaat nu zover om schilderijen in een vaste expositie om te dopen van Hollanders in de Gouden Eeuw in Groepsportretten van de 17e eeuw! Wanneer houdt deze waanzin op en gaat de linkse elite zich bezinnen op de echte problematiek in Amsterdam?

Mevr. Brugman, Lelystad