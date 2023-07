De Kwestie: ’Het draait nauwelijks nog om zorg, maar veel meer om geld’

Zo zijn vele lezers niet te spreken over wat zij zien als geldverspilling in de zorg. Zo stelt Peer2083: „Grootste probleem zijn de dwingende verdienmodellen in de zorgindustrie. De vermarkting van zorg heeft geleid tot minimale zorg in zo kort mogelijke tijd, tegen maximale rekeningen. Het draait nauwelijks nog om zorg, maar veel meer om geld. De zorg is ernstig verloederd.” En Joszevenvijf vult aan: „Privatisering heeft niet gewerkt. Ook niet in het OV, energielevering, sociale woningbouw en meer. In plaats van goedkoper is alles veel duurder geworden. Zou dit op termijn terug gedraaid kunnen worden?”

Ook no comment komt met een vergelijkbaar betoog: „Eerste plaats, commercie uit de zorg, er mag niets meer aan verdiend worden. Geen mensen meer extra in Nederland, ook die worden oud en hebben zorg nodig. Wie wil komen werken in de zorg, goed betalen. Zorgappartementen bouwen, tegen betaalbare prijs. Daarin ook de zorg huisvesten. Mensen van buitenaf, contract van maximaal vijf jaar en dan klaar.” Net als Dirkb50: „Een van de grootste problemen in de zorg zijn de overbetaalde managers, figuren die bewust heel veel onnodige papieren heen en weer laten schuiven, die auto's met chauffeurs moeten, noem het maar op.”

Dikkie53 mist de menselijkheid in de zorg: „De zorg moet ook weer terug naar de Staat, want het gaat bij de verzekerings maatschappijen alleen om zoveel mogelijk geld te verdienen en daar wordt het onbetaalbaar van. Terug naar het oude ziekenfonds zonder winstbejag.Alles draait tegenwoordig alleen maar om geld, menselijkheid is er niet meer bij.” En Gebruiker-1636483 verlangt ook teurg naar oude tijden: „De zorg moet terug naar de staat, die peperdure verzekeringsmaatschappijen met hun enorme administratieve rompslomp moeten er tussen uit, dat scheelt miljarden!!” TonVriezen967 komt met een helder links geluid: „Dat klopt en daarom moeten er meer managementslagen en de bureaucratie verdwijnen. Topsalarissen en grote onbetaalbare auto’s voor het management horen niet thuis in de zorg.”

Recht op goede zorg

Enkele lezers benadrukken dat ouderen recht hebben op goede zorg, gezien het verleden. Zo stelt gertaafjevanderwiel: „Onze oudere ouders verdienen goeie zorg. Die hebben ruimschoots een bijdrage geleverd aan de welvaart van dit land. Dat ze nu niet meer de zorg krijgen die zij verdienen is de schuld van een overheid die ouderenzorg totaal heeft wegbezuinigd.” En Andre711 is van mening: „Een beschaaft land zorgt voor passende zorg voor burgers op oudere leeftijd, altijd! Het kan zo niet meer, is onzin of verkiezingsretoriek. Financieel technisch is het in dit land altijd mogelijk passende zorg te bieden, maar het vereist fatsoenlijke keuzen.”

Desondanks heeft bernard een kritische noot: „Iedereen kan erover klagen maar de realiteit is het volgende: 1. er wordt niet bezuinigd op welke zorg dan ook er wordt alleen maar minder meer uitgegeven; 2. We moeten eens ophouden met te vergelijken met vroeger. Toen de vorige generaties met pensioen gingen leefden ze korter en waren er relatief meer werkenden dus was het gewoonweg gezien het aantal handjes veel makkelijker om alles te regelen. De huidige realiteit is dat we als land tweeverdieners nodig hebben om überhaupt genoeg te verdienen om alles op niveau te blijven financieren. En dat er gewoon in verhouding minder werkenden zijn dan niet-werkenden.”

Evelientje is daarentegen helemaal klaar met het gezeur en gedram over geld: „De graaigeneratie staat klaar met opgehouden handje, want drammen om meer geld. Gaat gelukkig niet gebeuren. Jarenlang de kans gehad om iets op te bouwen en altijd wind mee gehad. En nu boos zijn op de jeugd, de overheid en buitenlanders en verbaasd zijn dan niemand sympathie voor die generatie heeft. Jammer joh.”