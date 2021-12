’Coronaplan niet haalbaar’

In de winter vakantiedagen moeten opnemen vanwege verplichte sluiting, lijkt mij geen aantrekkelijk idee. Hele families die in de zomer dan niet op vakantie kunnen. Vanwege de schaarste is het in bepaalde branches al moeilijk om aan personeel te komen. Wie wil er dan nog in winkels of in de horeca werken? Door lockdowns zal alles wel eens flink duurder kunnen worden. Het is goedkoper, beter en effectiever om corona te bestrijden door de zorg uit te breiden.

Eric Lorist, Kampen