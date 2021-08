Sport

Celine van Duijn tiende in finale, goud voor de pas 14-jarige Hongchan

Het is Celine van Duijn niet gelukt om een medaille te veroveren in het schoonspringen. De 28-jarige eindigde in de finale met een totaal van 287,70 punten op de 10-metertoren als 10e. De olympische titel ging naar de pas veertienjarige Quan Hongchan uit China.