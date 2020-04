’ABP heeft geld genoeg voor indexatie’

Al jaren wordt er zwaar gesteggeld door de politiek en De Nederlansche Bank (DNB) die de absurde dekkingsgraad, lees rekenrente, in omloop hebben gebracht en die onze ’waardevaste’ pensioenen al jaren hebben bevroren.

Zowel DNB als de politiek hebben in feite niets te zeggen over deze pensioenpot want het betreft gespaard, uitgesteld loon van Nederlandse burgers. Vanwege het vele geld denken ze daar nu de zeggenschap over te hebben waar zelfs Brussel met grote ogen naar zit te lonken. Een schande dat men de macht van DNB en de politiek gebruikt om van gedane beloftes afstand te kunnen nemen.

Laat het verdedigingsorgaan fel van leer trekken en zorgen dat gedupeerden alsnog gecompenseerd worden.

Mevr. Brugman, Lelystad