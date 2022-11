Brief 2 ’Overwerken moet ook lonen’

Een bonus vind ik geen goed idee want daar gaat ook weer belasting af. Het lijkt mij beter om overwerken in cruciale beroepen, zoals in de gezondheidszorg, in het onderwijs en bij de politie, waar de nood erg hoog is, de extra uren werk belastingvrij te maken. Het is de bedoelin dat de werknemer er écht wat aan overhoud en het niets extra kost.

D. Dijkshoorn

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: