Wie toch enigszins racewijs voor de dag wil komen: leer deze tekst uit je hoofd

’Niemand sprak over het humeur van Erica, wel over het borreltje van Martien’

Zullen we het deze week eens een keer hebben over wat de Meilandjes wel goed doen in plaats van, zoals gewoonlijk, met z’n allen over ze heen te pissen? De hele goegemeente valt immers weer eens over de familie heen. Papa Martien heeft met een borreltje teveel op een Solex gereden. Twitter raakt er ...