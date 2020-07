’Meer EU-geld voor Nederland?’

Maar ik ben bang dat de verdeling van die fondsen hier helemaal niets mee te maken heeft en meer met handjeklap, wie het beste pokerface heeft of het brutaalst is. En wie weet wordt er door landen ook wel gesjoemeld met het vaststellen van het aantal coronaslachtoffers per land of de (economische) gevolgen van het coronavirus?

Wel goed om te weten dat de Tweede Kamer er bovenop zit (pas na het reces).

B. Slager, Rotterdam