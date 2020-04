’Roofvogels bedreigen tilduivensport’

Het ledenaantal is drastisch geslonken. De reden is dat een toenemend aantal duiven ten prooi valt aan roofvogels, die in de duiven een hartig hapje zien.

De roofvogels zijn natuurlijk zeer gewenst, want die houden ook flink huis onder de vele verwilderde stadsduiven, die voor veel schade en vervuiling in de stadscentra zorgen.

Roofvogels maken geen onderscheid waarbij de tilduif slechts 'collateral damage' is. Leven en laten leven is het adagium.

Jan Muijs,

Tilburg