Uitslag Stelling: ’1G helemaal niet nodig’

Een flinke meerderheid van de deelnemers gelooft niet dat 1G het aantal coronabesmettingen zal doen verminderen. Een reactie van een voorstander van 1G: ,,Testen voor toegang had al een jaar geleden ingevoerd moeten worden, toen bleek dat vaccineren alleen niet afdoende was.” Een tegenstander noemt het echter ‘totaal zinloos’. ,,Op het moment dat je test, kun je nog negatief zijn, maar 5 minuten later juist positief.”

De meeste stemmers denken dat bezoekers zich door 1G laten weerhouden om naar een club of evenement te gaan. Twee derde van de respondenten vindt dan ook dat de horeca en evenementensector door dit beleid onnodig hard wordt getroffen.,,Ik heb me twee jaar lang aan de regels gehouden, voor mijn naasten een vaccinatie genomen. Maar helaas voor de cultuursector: dit ga ik niet doen”, klinkt het. Een andere deelnemer: ,,Het geeft veel te veel rompslomp, zeker als je spontaan ergens naartoe wilt.”

Vertrouwen dat het 1G-beleid goed gehandhaafd gaat worden, heeft ook een overgrote meerderheid van de deelnemers niet. Een criticus meent: ,,Je kunt op je vingers natellen dat de handhaving het laat afweten. Dus gooi alles open, zonder QR-codes. Als je zelf een risico loopt, blijf gewoon weg bij grote evenementen.” Een ander denkt dat het publiek al die extra controles zat is. ,,Bezoekers en controleurs gaan de regels door de vingers zien en dat is uiteindelijk ondermijnend voor het hele systeem.”

Ook is er maar weinig vertrouwen in de testcapaciteit, die op het moment 600.000 testen per dag bedraagt. Een deelnemer die het testen onzin vindt: ,,Ongetwijfeld gaan hier mensen weer ongelooflijk veel geld mee verdienen.” Een andere respondent bepleit: ,,Gewoon weer 3G invoeren en laten betalen voor ‘testen voor toegang’. Vaccineren is immers al gratis.”

Deskundigen vinden dat de test met 24 uur te lang geldig is. Een meerderheid van de respondenten vindt niet dat de geldigheidsduur van de test verkort moet worden. ,,Richt het gewoon veel makkelijker in. Stel voor de ingang van het evenement een teststraat op, in plaats van dat je eerst weer naar een andere locatie moet”, klinkt het.

Veruit de meesten zijn wel opgelucht dat het land grotendeels weer ’open’ mag. ,,Stop toch met zeuren over die 1G. Wees blij dat we weer van alles kunnen.” Toch zijn er ook respondenten die het allemaal te snel vinden gaan. ,,Uiteindelijk keert het zich weer allemaal tegen ons en zitten we na de zomer weer binnen vanwege nieuwe coronavarianten.”

De grote testcase is natuurlijk carnaval, dat dit weekend losbarst. Twee derde van de respondenten gelooft dat hierdoor het aantal coronabesmettingen weer zal stijgen. Een stemmer: ,,Bizar dat voor carnaval alles weer opengaat. Dit is om het volk gunstig te stemmen voor de verkiezingen. Maar daarna zitten we misschien met de gebakken peren door veel te veel besmettingen.”

Een meerderheid gelooft ook dat corona binnen afzienbare tijd weer de kop zal opsteken. ,,Corona gaat nooit voorbij, we zullen ermee moeten leren leven.”