’Tennis en golf spelen kan gewoon’

Eén opmerking hieromtrent is mijns inziens echter wel op z'n plaats, dat betreft de maatregel bij de tennis- en golfsport. Het horecaverbod op de sportparken is begrijpelijk, maar met een thermoskan koffie o.i.d. lossen we dat zelf wel op. Tennissen voldoet zeker aan de 1,5 meter voorwaarde als elke speler op z’n eigen helft staat en er geen dubbelspel wordt gespeeld. En bij golf blijft men uit veiligheid vanzelf wel uit de buurt van een medespeler! De rest is gewoon een kwestie van zelfdiscipline. Ik betreur deze voor mij overbodige maatregel zeer. Het dupeert niet alleen ruim 1 miljoen leden, exclusief de recreanten, maar ook bijna 2000 clubs in beide takken van sport! Als senior ervaar ik persoonlijk de sluiting in ieder geval als een groot gemis!

Leo Oudejans, Woerden