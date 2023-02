Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Dieuwertje Wallaart, Jonge Klimaatbeweging ’Waar blijft de centrale regie op de toekomst?’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Opgroeien in een tijd van crises en dreiging is geen peulenschil. De Jonge Klimaatbeweging is bezorgd hoe Nederland zich voorbereidt op de toekomst. ,,Op allerlei gebieden worden er transitievisies ontwikkeld”, ziet Dieuwertje Wallaart, ,,maar er is geen overkoepelende visie.”