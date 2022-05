Brief 3: ’Maak Koos Dirkse minister!’

Ons dure zorgstelsel kan zoveel goedkoper en beter, dat was de boodschap van Koos Dirkse die ik las in De Telegraaf. Ben het volledig met hem eens. Inderdaad, hoe kan het dat 30 jaar geleden we een derde van de premie van nu hoefden te betalen en er veel meer werd vergoed?

Deze voormalig ziekenhuisdirecteur schreef vaker artikelen over de zorg die helemaal kloppen. Kan deze man alsjeblieft de post van minister van zorg en welzijn gaan vervullen, dan is er misschien nog hoop voor een volledig verziekt stelsel door met name een heel verkeerd regeringsbeleid!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend

