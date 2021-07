’Vaccins voor arme landen’

Niet alleen om humane redenen, maar ook uit zelfbehoud. Immers, in die landen krijgt het virus de kans te muteren: nu weer de gevaarlijke Deltavariant, waar de huidige vaccins minder effectief tegen zijn. Misschien zou de volgorde van vaccinatie éérst alle kwetsbaren ter wereld moeten zijn, voor we ons druk maken over de jongsten in eigen land.

Els Voort, Spijkenisse