Ze moet er maandag in de buurt werken. Ze hoort aan boord dat er geen treinen rijden en raakt in paniek. Een lieve dame, die een auto naar Schiphol heeft geregeld, hoort dit en zegt tegen Rosalie dat ze mag meerijden. Dank lieve dame.

Anke Hermano Vinken

