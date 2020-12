Ineens sta ik oog in oog met de man die verantwoordelijk is voor het immense leed

’Waar ben je?’ Op het moment dat de redactie belt, interview ik een senator van Berlijn over de nijpende woningnood. Het is 9 oktober 2019, de dag van Jom Kippoer, de heiligste dag binnen het jodendom. Een persalarm over een aanslag in het Oost-Duitse Halle maakt direct een einde aan het interview. Een of meer voortvluchtige daders zouden een synagoge onder vuur hebben genomen. Ik excuseer me bij de hooggeplaatste politica, haast me naar het station en spring in de ICE.