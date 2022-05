’Kabinet ontbeert visie en daadkracht’

Jaren hebben ze laten liggen, nu wordt er begonnen met het uitzoeken van geschikte plaatsen en moeten ze met gemeenten om tafel. Ze maken geen haast. Minister Jetten voor Klimaat en Energhie staat met zijn handen omhoog. Hij toont geen daadkracht. Dat straks een groot gedeelte van de burgers in de kou zit door te hoge kosten, deert ’m waarschijnlijk niet.

Er zijn zoveel mensen en landen die ’wij’ overeind houden. Wij moeten werken tot 67 jaar en drie maanden voor onze oude dag, terwijl bewoners van andere EU-landen eerder met pensioen gaan. Werken is niet erg, maar dan wil je ook zelf daar een keer de vruchten van plukken

De overheid moet beseffen dat ze meer voor eigen bevolking moet doen. Dat veel mensen zich in de steek gelaten voelen, begrijp ik zeer goed. Want in geen enkel ander land wachten ze zolang met het oplossen van problemen dan in Nederland. Er komt totaal niks van de grond. Laat ons weer trots zijn op Nederland.

Aafje van der Wiel