’Veel mondkapjes schadelijk’

Van de één lijdt men schade omdat men bijna stikt door gebrek aan zuurstof, van de ander lijdt men schade omdat het geen enkel virus tegenhoudt, weer een ander is een ziekmaker omdat het allerhande bacteriën verzamelt om nog maar niet te spreken van de zelfgemaakte, gebreide en gehaakte lappen stof die als beschermend mondkapje moeten dienen, waarvan het nog maar de vraag is of ze iets tegenhouden. Het zal de overheid een zorg zijn, want zij hebben, voor de bühne althans, het volk immers 'beschermd' tegen corona.

H.J.Looijenga, Drachten