’Les uit Engeland, nooit een Nexit’

Liz Truss was een prima minister van Buitenlandse Zaken, maar bakte er als premier niets van. Na 45 dagen is het exit. Niet zo vreemd, want van financiën had ze totaal geen kaas gegeten en de belastingverlaging voor de allerrijksten en overige voorstellen brachten haar pas echt in de problemen. Ze was superambitieus, maar werd niet gehinderd door enige kennis van financiële zaken. Maar ze wilde haar wil doordrukken met als gevolg dat haar minister van Financiën en Binnenlandse Zaken aftraden. En dan ben je gezien. De flamboyante Brexiteer en clown Boris Johnson schijnt weer in de race te zijn voor het premierschap. Prima, maar de wijze les is: nooit, maar dan ook nooit een Nexit!

Bas Overmars, Amsterdam