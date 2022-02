Premium Geld

Zo hou je prijsstijgingen een beetje binnen de perken

In ruim veertig jaar tijd stegen de prijzen niet eerder zó hard. Vooral eerste levensbehoeften zoals energie en de boodschappen worden duurder. Het is dus vrijwel onvermijdelijk dat we de inflatie in de portemonnee voelen. Experts zien dat we er alles aan doen om de prijsstijgingen een beetje binnen...