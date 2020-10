Sinds die tijd hebben mijn broer, schoonzus , mam en ik een app waarin mama voor 9 uur wat van zich laat horen. Zo weten wij dat alles goed is. In de praktijk blijkt het ook een mooie manier om even een grapje te maken of elkaar te vertellen wat we die dag gaan doen. Mijn moeder zegt dat ze zo iedere dag met een glimlach begint.

Inge Melisse

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].