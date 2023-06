Wat een gewetenloos bureaucratisch gespuis

De lezer kent het spreekwoord vast wel: „Tong, schol, sardien / De Heer zal alles zien.” De herkomst is vermoedelijk Urks, men gaat ervan uit dat het een afgeleide is van Job 34:21 - „Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden” - en het wordt vooral gebruikt door vissers als waarschuwing tegen illegale activiteiten op hun schip. Dit willen ze ermee zeggen: vergeet niet dat God altijd aan boord is.