’Alert op invloed Erdogan’

Erdogan voert een bewuste islamiseringsstrategie uit in samenspel met salafistische en soms jihadistische organisaties, staat in de NCTV-nota. (Tel.nl, 15/2). In islamitische landen is het vaak zo, dat als er een dictator of militairen aan de macht zijn, radicale moslims geen kans hebben. In de tijd van Saddam Hoessein (Irak), Moammer Khadaffi (Libië), Soeharto (Indonesië) kregen jihadisten in die landen en omgeving geen lucht. Zodra die dictators afvielen ontstonden d de problemen. In Turkije werken het leger, de dictator en de radicale moslims echter samen, wees alert.

Danny Lim, Wassenaar