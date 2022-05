’Extra werken loont niet’

Extra werken loont in Nederland niet. Wie meer wil werken wordt er financieel niet beter op. Zo worden als je als alleenstaande moeder meer gaat werken de studerende kids via DUO meteen gekort. En zo zijn er meer strafkortingen op werk. Laat de overheid maar eens zorgen dat voor werklozen die niet chronisch ziek zijn een uitkering dermate onaantrekkelijk wordt dat hij al dan niet na extra bijscholing gaat werken. Laten we zorgen dat ook voor de zware onaantrekkelijke baantjes onze werklozen aan het werk gaan in plaats van te kiezen voor het werven van migranten. En zolang mantelzorg geen keuze is maar een plicht en niet wordt gefaciliteerd en met name vrouwen hun vakantieuren aan mantelzorg moeten opofferen zullen vrouwen niet meer gaan werken. Mantelzorg moet immers tijdens werktijd worden gedaan want ambtenaren en artsenbezoekjes en andere regeldingen kunnen alleen tijdens kantoortijden plaatsvinden. Werken moet nu eenmaal lonen.

B. van Dam, Leiden