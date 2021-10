Uitslag Stelling: Je moet zelf willen stoppen

Het is oktober, en dat betekent dat veel Nederlanders deze maand een poging doen om te stoppen met roken tijdens Stoptober. De campagne daagt de ruim 2,6 miljoen rokers in ons land uit om 28 dagen lang van de sigaretten af te blijven. Een speciaal ontworpen app, online evenementen en een magazine moeten ze daarbij helpen. Hoewel een meerderheid van de stellingdeelnemers (59 procent) roken niet meer van deze tijd vindt, zet zij tegelijkertijd vraagtekens bij de antirookcampagne. „Stoppen in oktober is hetzelfde als een maand geen alcohol drinken in januari. Tijdelijk even niets, maar het gros rookt en drinkt daarna weer door,” schrijft een kritische respondent.

Slechts een derde van de respondenten gelooft in de effectiviteit van Stoptober. Uit cijfers blijkt echter dat de campagne wel degelijk werkt: het AMC becijferde in 2018 dat van de deelnemers aan Stoptober zo’n twee derde na de deze maand nog steeds gestopt was. „Toch moet je echt zelf willen stoppen om aan zo’n campagne mee te doen,” reageert iemand. „Ik heb zelf alles geprobeerd om te stoppen maar het lukte pas na veertig jaar, toen ik er zelf klaar voor was.”

Een ander is optimistischer: „Ik rookte zeventig sigaretten per dag. Alle belemmeringen vanuit de overheid hielpen niet. Gezond verstand samen met goede campagnes hebben mij uiteindelijk over de streep getrokken.”

Op de dag dat Stoptober inging, staakte supermarktketen Lidl de verkoop van sigaretten en andere tabak in haar winkels. Het gros van de deelnemers denkt dat die actie pas zin heeft als andere ketens het voorbeeld volgen. „Een goed begin, maar niet van betekenis voor de nicotineverslaafde. Er blijven genoeg verkooppunten over,” schrijft een deelnemer. De meesten geloven dat andere supermarkten op korte termijn het voorbeeld van Lidl zullen volgen. Uiteindelijk zullen ze ketens wel moeten: in 2024 mag geen enkele supermarkt in ons land nog tabak verkopen. Een goede zaak, aldus een ruime meerderheid.„Maar stop dan gelijk met de verkoop van sigaretten in benzinestations en automaten als je effect wilt bereiken,” oppert een deelnemer.

Een ander maakt zich juist zorgen om de kleine dorpssupermarkt: „Die zijn vaak afhankelijk van de sigarettenverkoop. Hoe moeten zij overleven?”

De prijs van tabak is de afgelopen jaren al meerdere keren verhoogd. In 2023 moet een pakje sigaretten rond de €10 euro kosten. Een meerderheid (55 procent) van de deelnemers staat volledig achter deze prijsverhoging. Respondenten zien het als een van de manieren om verstokte rokers te ontmoedigen. „Van mij mag de prijs voor een klein pakje zelfs omhoog naar twintig euro, net als in Australië,” voegt iemand daaraan toe. Toch zijn er genoeg critici die denken dat prijzige sigaretten de echte verslaafden niet zullen weerhouden. „Daarnaast zorgt het ervoor dat de illegale import alleen maar groter wordt.”

Al met al lijken de stellingdeelnemers het erover eens dat het aantal rokers in ons land verder omlaag moet, maar twee derde vindt een landelijk rookverbod te ver gaan.