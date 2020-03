Uitslag Stelling: Concurrentie is altijd goed

Behoorlijk wat respondenten vinden het ronduit geweldig dat Amazon naar Nederland komt. „Het aanbod in Nederlandse webwinkels is veel te schraal en hopelijk wordt dat nu beter”, reageert een enthousiasteling. Iemand anders: „Fantastisch, ik ben al klant bij Amazon DE en UK. Deze concurrentie zorgt voor scherpe prijzen. Afwachten of de levertijd ook goed zal zijn, dat vormt de basis voor succes.”

De webwinkelstrijd moet echter wel eerlijk verlopen, stelt men. „Prijsconcurrentie is goed, alleen moeten de niet Europese webshops wel voldoen aan dezelfde regels en eisen als de Europese webshops om oneerlijke concurrentie tegen te gaan”, luidt een mening.

Ruim een derde is bang dat de Amerikaanse gigant webshops als bol.com en Coolblue toch zal leegplukken. „Het risico bestaat dat Nederlandse bedrijven de prijzen te veel laten dalen om de concurrentie aan te kunnen gaan, daardoor zullen faillissementen ontstaan. De failliete bedrijven worden weer opgekocht door Amazon.” Ook anderen voorzien dit rampscenario: „Nederlandse bedrijven gaan hieraan kapot. De middenstand verdwijnt, banen gaan verloren. En er wordt nog meer rotzooi uit China verkocht. En nog meer bezorgbusjes door de straat.” En: „Marktwerking betekent hier: degene die geld heeft, krijgt de macht.”

Deze groep stemmers is ervan overtuigd dat deze ’veelvraat’ in Europa uit is op een even groot marktaandeel als in de VS: „Amazon is zo groot, heeft zo veel kapitaal achter zich en heeft een typisch Amerikaanse mentaliteit. Het gaat door tot ze de markt beheersen. Bol.com en Coolblue zullen inkrimpen en uiteindelijk opgeslokt worden, kwestie van tijd.”

Dat fysieke winkels nog meer zullen lijden onder de komst van deze webwinkelreus spreekt voor zich, zeggen deelnemers. „De wereld wordt één groot online bestelcircus, het is niet te stoppen. Gemak, dure parkeertarieven, bezuinigen op reiskosten, benzine, tijdbesparing en prijzen liggen gewoon lager dan in de fysieke winkels, helaas, we moeten er mee leren leven.”

Een derde denkt echter dat de nuchtere Nederlandse consument niet zo snel mee zal gaan in de ‘Amazon hysterie’ en zich niet laat lokken door werftrucjes, zoals een goedkoop abonnement op ’prime video’. Deze groep vertrouwt ook op de solide positie van de Nederlandse webshops. „Amazon Market place heeft een twijfelachtige reputatie. Nederlandse webshops bieden kwaliteit.” „Coolblue gaat overleven dankzij uitstekende service. Bol.com moet echter innoveren”, stelt iemand anders. Veel deelnemers vinden transparantie als het gaat om leveranciers van webshops erg belangrijk: „Bij Amazon moet je toch maar weer afwachten wie de daadwerkelijke leverancier is en of die klantgerichtheid wel goed is. Nederlanders zijn vaak redelijk terughoudend met nieuwe dingen. Bol.com en Wehkamp etc zijn ingeburgerd.” Deze stemmers houden het liever dicht bij huis: „We moeten leren van de situatie rond aliexpres, de afhankelijkheid van China nu midden in de coronacrisis. Koop in den vreemde niet wat uw eigen land u biedt.”