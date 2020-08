’Chaos CDA kost stemmen’

Pieter Omtzigt heeft, onder druk van o.a. partijvoorzitter Ploum, om een onderzoek gevraagd. Maar van fouten blijkt geen sprake te zijn, zegt de partijtop. Stemcodes schijnen niet juist te zijn, maar in het notarisverslag van de verkiezing is daarvan niets terug te vinden. Een goed begin dus voor het CDA, want wie gelooft nu wie? Een partij die nu al zoveel moeilijkheden heeft, is die nog wel geloofwaardig? De komende verkiezingen volgend jaar zullen het moeten gaan uitwijzen. Een val van een paar zetels is echter zeker niet uitgesloten.

Ronald Kranenburg, Lisse