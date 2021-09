Baudet moet zich gaan schamen

Ik vind de vernietiging van 6 miljoen (!) Joodse kinderen, vrouwen en mannen door het nazi-regime, alleen maar omdat ze Jood zijn, gruwelijk en onvergetelijk. Ze werden ook in Nederland opgepakt, in vol gepropte veewagens naar kampen vervoerd, uitgehongerd, mishandeld en meestal vergast. Kent hij deze geschiedenis niet of wil hij die niet kennen? Hoe durft hij dit als volksvertegenwoordiger te zeggen? Hij moet zich schamen.

Het domste is dat Baudet niet doorheeft dat hij zelf de oorlog claimt en deze misbruikt over de rug van de miljoenen vermoorde mensen heen. Waarom doet hij dit? Uit eigen belang? Hoe kan hij dit met zichzelf verantwoorden?

Of gelooft hij dit verleden niet? Dan is hij eigenlijk gevaarlijk. Want als je deze geschiedenis vergeet zal antisemitisme ongemerkt opnieuw kunnen beginnen. Je bent dan niet in staat de signalen van gevaarlijk denken en handelen te herkennen.

Volgens mij is zijn uitlating ook strafbaar omdat het haaks staat op artikel 1 van onze grondwet.

Corry Nicolay,

Heerenveen